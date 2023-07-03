Новые автобусы запустили в Петербурге на время ремонта метро «Пионерская». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3-го июля в Петербурге усиливается транспортное движение из-за ремонта станции метро «Пионерская». Так, дополнительные рейсы назначены сразу на семь маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Самым популярным стал автобусный маршрут №227, который будет курсировать от автостанции «Крестовский остров» до Арцеуловской аллее, – рассказали в пресс-службе городского ведомства.

Сейчас на линии работают почти 30 автобусов, а ежедневно выполняется 214 рейсов. Время ожидания сократилось до девяти-десяти минут.

Кроме того, увеличилось число трамваев на маршруте №18, а также на двух общественных маршрутах №235 и №219. Кстати, были запущены три совершенно новых автобуса: № 76, который будет ездить от «Площади Восстания до улицы Шаврова», № 237М, двигающихся до станции метро «Черная речка» и № 267М, приезжающий к ЖК «Новоорловский».