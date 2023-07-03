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НовостиДом. Семья3 июля 2023 19:45

Прибыль петербургского ретейлера Melon Fashion Group выросла вдвое за 2022 год

Ретейлер открыл 103 новых магазина
Элеонора КУРЮМОВА
Прибыль петербургского ретейлера Melon Fashion Group выросла вдвое за 2022 год.

Прибыль петербургского ретейлера Melon Fashion Group выросла вдвое за 2022 год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский ретейлер Melon Fashion Group – включает в себя бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela – увеличил свою прибыль вдвое за минувший год. Показатель вырос на 121 процент. Суммарно она составила 7,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– В 2022 году произошли кардинальные изменения в fashion-индустрии. Конечно, они затронули и Melon Fashion Group. Санкции и нарушение поставок, неопределенность и информационный шум создали новое поле fashion-ретейла, – отметил гендиректор группы Михаил Уржумцев.

Он также добавил, что компания пересмотрела подходы и летом приняла решение масштабировать бизнес. Так, ретейлер открыл 103 новых магазина, ещё 33 торговые точки были перемещены в места с лучшим трафиком потенциальных покупателей. При этом треть продаж – около 32 процентов – пришлась на онлайн-каналы.