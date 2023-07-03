Прибыль петербургского ретейлера Melon Fashion Group выросла вдвое за 2022 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский ретейлер Melon Fashion Group – включает в себя бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela – увеличил свою прибыль вдвое за минувший год. Показатель вырос на 121 процент. Суммарно она составила 7,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– В 2022 году произошли кардинальные изменения в fashion-индустрии. Конечно, они затронули и Melon Fashion Group. Санкции и нарушение поставок, неопределенность и информационный шум создали новое поле fashion-ретейла, – отметил гендиректор группы Михаил Уржумцев.

Он также добавил, что компания пересмотрела подходы и летом приняла решение масштабировать бизнес. Так, ретейлер открыл 103 новых магазина, ещё 33 торговые точки были перемещены в места с лучшим трафиком потенциальных покупателей. При этом треть продаж – около 32 процентов – пришлась на онлайн-каналы.