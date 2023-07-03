Петербургские семьи с детьми получат 14 млрд рублей от Смольного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Беглов с членами правительства утвердил программу по повышению рождаемости в Петербурге с 2023 по 2025 год. Губернатор подчеркнул, что фиксируется падение рождаемости в регионе в последние году. И чтобы простимулировать пополнение в местных семьях, Смольный решил поддержать родителей и их детей финансово. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– «Демографический пакет» включает в себя: региональный маткапитал, региональный земельный капитал, единовременную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, компенсации при рождении первого, второго, третьего и последующих детей, – рассказали в пресс-службе администрации города на Неве.

Кстати, Смольный планирует также увеличить объемы оказания медпомощи по лечению бесплодия, развивать действующие женские консультации и открывать новые в местах массовой застройки.