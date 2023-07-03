Восемь человек эвакуировали из пожара около Севкабель порта в Петербурге. Фото: скришот видео

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар вспыхнул в Василеостровском районе Петербурга. Спустя час разъяренному пламени присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров. Из огня к ночи следующего дня эвакуировали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

– Около восьми часов вечера, 3 июля, на пульт сотрудников служб очевидцы сообщили о возгорании на Кожевенной линии, – напомнили спасатели.

Они уточнили, что огонь вспыхнул на чердаке пятиэтажного здания. Причины, по которым горячие языки возникли и стремительно поедали все окружающее пространство, пока что неизвестны. Спустя почти четыре часа с поступления информации о пожаре, специалисты службы МЧС отказались от дополнительного номера. К счастью, никто не пострадал из-за разъяренной стихии. На месте происшествия продолжают работать 38 спасателей.