Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 20:48

Восемь человек эвакуировали из пожара около Севкабель порта в Петербурге

Спасатели отказались от дополнительного номера 1-БИС
Элеонора КУРЮМОВА
Восемь человек эвакуировали из пожара около Севкабель порта в Петербурге. Фото: скришот видео

Восемь человек эвакуировали из пожара около Севкабель порта в Петербурге. Фото: скришот видео

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар вспыхнул в Василеостровском районе Петербурга. Спустя час разъяренному пламени присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров. Из огня к ночи следующего дня эвакуировали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

– Около восьми часов вечера, 3 июля, на пульт сотрудников служб очевидцы сообщили о возгорании на Кожевенной линии, – напомнили спасатели.

Они уточнили, что огонь вспыхнул на чердаке пятиэтажного здания. Причины, по которым горячие языки возникли и стремительно поедали все окружающее пространство, пока что неизвестны. Спустя почти четыре часа с поступления информации о пожаре, специалисты службы МЧС отказались от дополнительного номера. К счастью, никто не пострадал из-за разъяренной стихии. На месте происшествия продолжают работать 38 спасателей.