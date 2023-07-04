Вода из прорванной трубы затопила Греческий проспект в Петербурге. Фото: ГУП «Водоканал»

И без того не теплый день в Петербурге, местным жителям омрачила внезапно появившаяся и очень грязная «Венеция». Так, на Греческом проспекте около шести вечера прорвало трубу и вода стремительно начала разливаться по близлежащим Советским улицам. Автомобилистам и пешим петербуржцам и вовсе пришлось брать реку штурмом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала» Северной столицы.

– Бригада прибыла к месту происшествия в 18:26. Специалисты обследовали сеть и приступили к локализации разлива, – рассказали в пресс-службе предприятия.

Немногим позже на адрес отправили еще две группы работников. Они начали отводить воду с проезжей части. Вскоре сотрудники предприятия обнаружили проблему и источник половодья. Они оперативно локализовали, а после и совсем устранили прорыв. Кстати, бригады даже не прибегнули к отключению холодной воды.