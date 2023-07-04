Прокуратура проверит пожар в Севкабель порту в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники прокуратуры Петербурга заинтересовались случившимся накануне мощным пожаром в Василеостровском районе. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара в здании на Кожевенной линии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– По предварительным данным, на чердаке в пятиэтажном нежилом административном здании огонь вспыхнул на площади более 80 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

В прокуратуре также добавили, что надзорные органы проконтролируют ход и результаты проверки. Ранее ее организовали сотрудники МЧС из-за поступившего сообщения о возгорании.

Ранее spb.kp.ru писала, что восемь человек эвакуировали из мощного пожара около Севкабель порта в Петербурге. Кроме того, спасатели спустя почти четыре часа отказались от дополнительного номера 1-БИС.