Врачи из Ленобласти получат денежные выплаты за оказание психиатрической помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинские работники из Ленобласти получат дополнительные социальные выплаты. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор региона Александр Дрозденко. По документу финансовую помощь получат врачи и медсестры, оказывающие психиатрическую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе местного комздрава.

– Врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам и медицинским психологам, работающим амбулаторно и в дневных стационарах выплатят по 14,5 тысячи рублей, – уточнили в пресс-службе организации.

Те, кто работает круглосуточно получат на четыре тысячи больше. Кстати, медсестры, ассистирующие обеим категориям врачей получат по 6,5 и восемь тысяч рублей соответственно.

Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков подчеркнул, что постановление реализуется в рамках поручения президента РФ.

К слову, суммы выплатят сотрудникам, работающим на штатной должности на одну ставку. В других случаях, помощь рассчитают пропорционально количеству отработанных часов.