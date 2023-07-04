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НовостиОбщество3 июля 2023 21:52

Врачи из Ленобласти получат денежные выплаты за оказание психиатрической помощи

Мера поддержки будет ежемесячной
Элеонора КУРЮМОВА
Врачи из Ленобласти получат денежные выплаты за оказание психиатрической помощи.

Врачи из Ленобласти получат денежные выплаты за оказание психиатрической помощи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинские работники из Ленобласти получат дополнительные социальные выплаты. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор региона Александр Дрозденко. По документу финансовую помощь получат врачи и медсестры, оказывающие психиатрическую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе местного комздрава.

– Врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, психотерапевтам и медицинским психологам, работающим амбулаторно и в дневных стационарах выплатят по 14,5 тысячи рублей, – уточнили в пресс-службе организации.

Те, кто работает круглосуточно получат на четыре тысячи больше. Кстати, медсестры, ассистирующие обеим категориям врачей получат по 6,5 и восемь тысяч рублей соответственно.

Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков подчеркнул, что постановление реализуется в рамках поручения президента РФ.

К слову, суммы выплатят сотрудникам, работающим на штатной должности на одну ставку. В других случаях, помощь рассчитают пропорционально количеству отработанных часов.