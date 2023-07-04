Росгвардейцы задержали пьяного лихача на трассе Петербург - Ручьи

Росгвардейцы задержали пьяного лихача. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне на трассе Петербург — Ручьи экипаж военных автоинспекторов Северо-Западного округа задержал местного жителя. Как оказалось, водитель решил полихачить и наплевать на ПДД. Кроме того, задержали его правоохранители с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

– Сотрудники органа заблокировали, а после задержали автомобилиста, находящегося за рулем легковушки, – уточнили в пресс-службе ведомства,

Не заметить героя этой истории было сложно. Как рассказали сотрудники после многократно вылетал на встречку и обочину. Окончательно ситуация прояснилась, когда нарушитель отчаянно игнорировал требования об остановке. Пока росгвардейцы вместе с лихачом ждали наряд ДПС, задержанный пытался несколько раз улизнуть. Но реализовать свой умысел ему не дали инспекторы.