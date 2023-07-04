Директора школы в Невском районе Петербурга и двух его замов обвинили во взяточничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директора одной из школ в Невском районе Петербурга обвинили во взяточничестве. Также уголовное дело завели и на двух его заместителей. Как оказалось, обвиняемые получили не менее 200 тысяч рублей от двух учителей и рабочего как вознаграждение за повышенную премию. Кроме того, обогатились подозреваемые и за счет местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

– Обвиняемые получили более двух миллионов рублей от заинтересованных лиц. Средства поступали на счета за предоставление спортивных помещений школы, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили следователи, задержанные сговорились и с марта 2021 года по май 2023 года получали от двух петербуржцев, занимавшихся организацией спортмероприятий, взятки. Сейчас на соучастников завели и объединили уголовные дела. Расследование продолжается