Петербуржцы недовольным открытым Собчак рестораном. Фото: СОЦСЕТИ

Журналистка, телеведущая, ютубер, обозреватель, а также автор нескольких книг Ксения Собчак подалась в ресторанный бизнес. И за достаточно коротких срок открыла свое заведение в Петербурге. Бизнесвумен дала своему детищу имя «Ветер». Но метафоричность названия она на своей странице ВКонтакте не объяснила.

– Открылись! Санкт-Петербург. "Ветер". Приходите, – поделилась радостной новостью предпринимательница.

Откроется заведение в Петроградском районе Петербурга. Но вот только потенциальных гостей ресторана в комментариях под постом об открытии пока не наблюдается. Настроения читателей склоняются скорее к иронизированию и стебу. Некоторые из пользователей считают, например, что новой точке гастрономического искусства больше подходит название «Сквозняк»: из-за не особо широкого меню и чеков выше среднего по городу.