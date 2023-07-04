Статую «Крылатый гений» у Петербургского госуниверситета заменят на памятник имперскому министру просвещения

У СПбГУ вместо «Крылатого гения» установят скульптуру министра просвещения Уварова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Возле главного входа в Санкт-Петербургский государственный университет появится памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову. Он будет соседствовать со скульптурой выпускника и ректора вуза 1758-1765 годов Михаила Ломоносова. А вот знаменитого «Крылатого гения», который пока стоит перед входом, перенесут во двор здания Двенадцати коллегий. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

- Граф Сергей Уваров был президентом Императорской академии наук в 1818–1855 годах и министром народного просвещения Российской империи в 1833–1849 годах. Также он стал инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. Это был один из этапов трехвекового развития Санкт-Петербургского университета, - отметили в пресс-службе.

Место установки памятника Уварову предложила коллегия почетных профессоров вуза 21 июня. Также там рекомендовали установить в конце Менделеевской линии скульптуру выпускнику и профессору университета (1865-1890) Дмитрию Менделееву. На заседании 26 июня эти предложения поддержали члены Ученого совета СПбГУ.