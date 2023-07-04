Бастрыкин заинтересовался гибелью 13-летнего подростка в Танковом карьере Ленобласти

Бастрыкин попросил доклад об обстоятельствах смерти 13-летнего мальчика на карьере в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 2 июля в Танковом карьере в Ленобласти нашли тело 13-летнего подростка. Все произошло на территории СНТ «Жемчужино-Белоостровское». В соцсетях пишут, что трагедия могла случиться из-за выпитого мальчиком алкоголя. Якобы спиртное ему предложили незнакомые ребята, потом избили, а когда погибший пошел умываться, то упал в воду и ушел на дно. Так ли было на самом деле, сейчас выясняют правоохранители. Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В СМИ озвучиваются версии о возможном криминальном характере смерти подростка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Напомним, что в смерти подростка помимо следственных органов также разбирается прокуратура Всеволожска.