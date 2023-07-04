Кратковременные дожди и температура до +21 градусов ожидается в Петербурге 4 июля

В Петербурге 4 июля пройдут кратковременные дожди и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сохраняется пасмурная и дождливая погода. Во вторник, 4 июля, пройдут кратковременные дожди, а местами вместе с грозами. Тепла тоже ожидать не стоит. В этот день воздух не прогреется больше +21 градусов. Такой прогноз дает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Регион останется на периферии североатлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ниже нормы, - отметил он.

Ветер подует юго-западный, порывистый. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 754 миллиметров ртутного столба. Но оно все равно пока остается ниже нормы.

Ожидать улучшения погодных условий в среду, 5 июля, пока не стоит. По данным синоптика, температура хоть и поднимется до +22 градусов, но дожди пока не отступят.

Напомним, что ранее МЧС предупредило о ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в Петербурге 4 июля.