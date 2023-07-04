Сильный ветер ломает деревья в Петербурге

Сильный ветер свалил дерево во дворе в Петербурге. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В Петербурге сильный ветер повалил несколько деревьев 2 июля. Например, это наблюдали жители во дворе дома по Ириновскому проспекту, 35. На кадрах очевидца видно, что стихия разломила достаточно крупный ствол. К счастью, ветки упали на газон, а не на стоящие рядом автомобили. Об этом рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

- К великому везению ни одну машину не зацепило, - делится автор поста.

Но не всем так повезло. В этот же день на Наличной улице дерево свалилось на припаркованные машины. В результате легковушки смяло.

Припаркованные машины придавило деревом в Петербурге. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Отметим, что в воскресенье в Северной столице ветер довольно сильно разогнался. Его скорость доходила до 15 метров в секунду. Кроме того, в этот день прошел мощный ливень. Начало недели тоже выдалось ветряным. Сегодня, 4 июля, скорость ветра будет немного меньше – до 10 метров в секунду.