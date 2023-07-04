Жаркая и сухая погода придет в Петербург 6 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ожидается резкое потепление в четверг, 6 июля. Облака с неба исчезнут, а на их месте появится солнышко. В среду погода существенно не изменится, температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александра Колесов.

- Дожди кратковременного характера в течения дня ожидаются. Грозы и отдельные ливни тоже. Так что в погоде нашего региона пока мало что меняется, - говорится в сообщении.

Ближайшие пару дней будет ветрено, но только во вторник и среду. 6 июля в городе ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха повысится до 26 градусов.

Напомним, ранее из-за сильного ветра в Петербурге закрыли сады и скверы. Петербуржцев попросили быть внимательными и осторожными.