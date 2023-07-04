Мужчина развращал 13-летнюю девочку в коммуналке на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Выборгском районе задержали мужчину, который домогался до 13-летней девочки в коммуналке на севере Петербурга. К сотрудникам правоохранительных органов обратился житель квартиры на Сиреневом бульваре. Он пожаловался на 48-летнего соседа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Накануне около 17:30 нетрезвый мужчина в коридоре прижал к холодильнику 13-летнюю девочку и стал трогать ее за грудь и половые органы. При этом преступник приговаривал: «Люблю маленьких», - рассказал источник.

Подозреваемого отвезли в 59 отдел полиции. Сотрудники решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Сначала им предстоит опросить 13-летнюю девочку, которая подверглась домогательствам соседа.