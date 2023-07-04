Мошенник за две недели вытянул из 74-летнего жителя Петербурга 3,4 млн рублей

Петербургский пенсионер лишился более 3,4 млн сбережений из-за мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти две недели, с 20 июня по 3 июля, 74-летнему петербуржцу названивал неизвестный. Мужчина представился пенсионеру полицейским. Он несколько дней убеждал свою жертву, что на его счетах происходят мошеннические действия. В итоге дедушка поверил и лишился более чем 3,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Пожилой человек через мобильное приложение банка онлайн переводил на указанные, якобы безопасные, счета неизвестным денежные средства, - уточнил источник.

Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что больше 2 млн рублей отдал мошенникам школьный дворник из Петербурга. Ему позвонили якобы из банка. Пенсионера заверили, что его деньги могут похитить мошенники, поэтому из срочно надо отдать «представителю Центробанка». Мужчина уже вечером передал мошеннику свои накопления.