Лопнувшее колесо «Камаза» привело к смертельной аварии в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело из-за смертельного ДТП с «Камазом» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Случайность на дороге привела к трагедии. Днем 3 июля у «Камаза» на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» лопнуло колесо. Это произошло на 402 километре. Большегруз повело на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «Нива». Вероятно, легковушке сильно досталось, так как сидевший в ней 64-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 41-летний житель из Нижегородской области, управляя автомобилем «КАМАЗ-5490» с полуприцепом «Тонар-974611», из-за разрыва переднего левого колеса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21213» под управлением 64-летнего пенсионера, - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.