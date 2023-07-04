Петербурженка выпила чистящее средство и попала в больницу с отравлением. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Выборгского района попала в больницу после того, как выпила чистящее средство. Для чего она это сделала – пока не известно. В НИИ скорой помощи петербурженку привезли с ожогами внутренних органов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 51-летнюю женщину 4 июля около первого часа ночи доставили в больницу из квартиры на проспекте Художников, - рассказал источник.

Врачи диагностировали у пациентки – химический ожог рта, глотки, пищевода и желудка. Специалисты оценили состояние женщины как средней степени тяжести. Сейчас петербурженка находится в токсикологическом отделении, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, накануне в Петербурге задержали мужчину, который домогался до 13-летней соседки в коммунальной квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.