55 детей пропали в Петербурге за месяц. Фото: "Лиза Алерт"

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы в июне. Первый месяц лета выдался нехорошим, потому что заявок о пропавших людях поступило на 39 больше, чем в июне 2022 года. В лесу пропадали 34 человека. 20 раз приходилось искать людей около водоемов. Поступило 148 срочных заявок. Дети и подростки терялись 55 раз. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

- Мы, конечно, готовимся. Провели масштабные учения, аттестовали новых поисковиков, способных вести группы на задачи разной сложности. Но больше всего мы бы хотели, чтобы наши знания и навыки не пригодились на практике, - прокомментировали в «Лиза Алерт».

За месяц волонтеры нашли живыми 202 человек. Трагедией завершились 18 поисков. 23-х людей не нашли до сих пор. А родных вновь обрели 37 человек, которые обращались к отряду. «Лиза Алерт» обработали 308 заявок в июне.