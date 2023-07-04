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НовостиПроисшествия4 июля 2023 9:32

Годовалый малыш разбил голову, упав со стула в Петербурге

Ребенок попал в больницу с серьезными травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Малыша забрала скорая.

Малыша забрала скорая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге маленький ребенок попал в больницу после того, как упал со стула. Мальчик получил серьезные травмы, и его госпитализировали. Это произошло вечером 2 июля в коммунальной квартире в Кировском районе. Об инциденте пишет «Мойка 78».

- Врачи диагностировали малышу закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, кровоизлияние и ушиб поджелудочной железы, - сообщает издание.

Информацию об инциденте уже передали в следственный отдел по Кировскому району петербургского управления СК. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Мальчика спасают врачи.

Напомним, накануне в руках 9-летнего мальчика взорвалась игрушечная граната. Ребенок играл в «войнушку», как вдруг раздался хлопок. По предварительной информации, игрушка пришла в негодность и травмировала мальчика из-за батарейки.