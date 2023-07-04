МЧС предупредило о ливнях с грозой в Петербурге 4 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге во вторник, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 4 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что скоро прохладная погода сменится на теплую. Вместо облаков на небе засияет солнце уже в четверг, 6 июля. Дождей в этот день не предвидится. Наоборот, будет сухо и жарко.

Насколько хорошая и теплая погода задержится в Северной столице – пока не известно. Если верить прогнозам, то в пятницу снова похолодает, но на выходных, несмотря на прохладу, не будет осадков.