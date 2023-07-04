Мужчина сдал коллегу полиции в Петербурге спустя 18 лет после смертельной драки

В Петербурге мужчину судят за жестокое избиение на кладбище 18-летней давности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 18 лет назад, в январе 2005 года, на кладбище в Петродворцовом районе Петербурга 44-летний сотрудник набросился на коллегу. Он несколько раз ударил 50-летнего оппонента по телу, от чего у последнего переломались кости в грудной клетке. Спустя некоторое время мужчина умер. Никто бы так и не узнал о случившемся, если бы очевидец не решился рассказать обо всем полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- О совершении преступления в 2023 году сообщил коллега участников конфликта, который был очевидцем произошедшего. Опасаясь обвиняемого, он ранее не рассказывал о произошедшем правоохранителям. Спустя 18 лет версия свидетеля проверена следствием и нашла свое подтверждение, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь уже 62-летнему мужчине выдвинули обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Дело направили на рассмотрение в суд.