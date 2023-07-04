18% петербуржцев поддержали перерыв на короткий сон во время рабочего дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аналитики сервиса «Авито. Работа» провели опрос среди 10 тысяч сотрудников разных областей выяснили, что многие из них отвлекаются на свои дела в рабочее время. 43 процента петербуржцев признались, что хотя бы раз в неделю отвлекаются. Но при этом многие осуждают начальство из-за своих переработок и возмущаются из-за нарушения их личных границ.

- Половина петербуржцев отметили, что частично или полностью не поддерживают нарушение своих личных границ в связи с рабочими вопросами в свободное время. Всего 19 процентов признали, что частично или полностью согласны с необходимостью такого вмешательства, - сообщили в «Авито. Работа».

45 процентов опрошенных петербуржцев рассказали, что работодатель никак не компенсирует им переработки. 18 процентов респондентов поддержали короткий сон на рабочем месте, а 64 процента сотрудников против такого перерыва.