МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Петербурге 5 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в среду, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 5 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются дожди, грозы, ветер порывами до 17 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, в городе уже вторую неделю льют дожди. Такое же предупреждение МЧС огласило и на вторник, 4 июля. В этот день ожидаются ливни и грозы.

Но к счастью, скоро плохая погода сменится теплом и солнцем. Уже в четверг температура воздуха достигнет 26 градусов, ветра не будет, как и дождя. В городе будет жарко и сухо. Но с пятницы снова немного похолодает, хотя осадки на этот раз возможно обойдут Петербург стороной.