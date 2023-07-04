Памятник подвигу медиков открыли у больницы № 2 в Петербурге

Мемориальный комплекс в память о подвиге медиков открыли в Петербурге. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

В Петербурге 4 июля прошло торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного подвигу медиков. Он расположился на территории городской многопрофильной больницы №2. Мероприятие приурочили к празднованию 30-летия больницы. Поздравить с этой знаменательной датой и возложить цветы к памятнику пришел губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Сегодня мы открываем этот мемориал на территории нашей знаменитой Второй больницы. Он посвящен подвигу всех ленинградских и петербуржских врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, которые работали во время блокады и спасали людей во время пандемии, – сказал он.

В церемонии открытия мемориала принял участие Александр Беглов. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Мемориал представляет собой пять композиций, объединенных логотипом медучреждения. В центре мемориала находится изображения совершенного человека Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и здоровье. Автором мемориального комплекса стал петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.