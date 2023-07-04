Достопримечательности Петербурга появились на онлайн-картах в 3D-формате

В 2ГИС появились 3D-модели достопримечательностей Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рассмотреть достопримечательности Петербурга теперь можно не выходя из дома. Такая возможность появилась в 2ГИС. На карту заносятся объекты в 3D-формате. Там можно рассмотреть детали зданий и окружающей природы. Правда пока в новом формате можно увидеть только Исаакиевский и Казанский соборы, Александровскую колонну, «Лахта Центр», Спас на Крови, сад зимнего дворца, Александровский сад и Казанский сквер. В ближайшее время добавится еще и Эрмитаж. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Дополнительную реалистичность 3D-моделям добавляет смена времени суток. Они, как и в реальности, ночью начинают выглядеть иначе. Такие карты дарят ощущение погружения.

- Благодаря компактным 3D-моделям мы в мелких деталях воссоздаем сложную архитектуру любых построек и мест в городах, вплоть до окружающего пространства. С такими картами можно почувствовать себя в городе, словно внутри гиперреалистичной виртуальной вселенной, - рассказал руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.

Достопримечательности можно разглядеть с любой стороны. Фото: 2ГИС

Постепенно в карты будут добавлять все больше объектов. Например, планируют сделать в таком формате зоопарки. Животные, конечно, там гулять не будут, но можно будет увидеть их фотографии на месте вольеров.