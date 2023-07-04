Две кошки целый месяц прожили в квартире с мертвой хозяйкой в Петербурге. Фото: vk.com/fondseverniymedved

Фонд «Северный медведь» спасает двух кошек, которые целый месяц прожили в квартире с умершей хозяйкой. Женщина не выходила на связь с 6 июня, поэтому к ней домой пришли сотрудники полиции, которые обнаружили труп. А питомицы петербурженки были живы.

- Одна кошка совсем в плохом состоянии - лежала без движения, вторая чуть получше. Крайняя степень обезвоживания и истощения, - рассказали в Фонде.

В одной ветклинике измученных животных не приняли, потому что у них нет паспорта. Но в итоге кошкам все-таки присмотрели стационар, где они теперь проходят лечение, пока Фонд собирает деньги на эти цели. Состояние обоих мокроносиков остается стабильно тяжелым.

- Друзья, обе кошки сейчас в стационаре. У нас не было времени сидеть и решать, брать их или нет - их состояние пограничное, стабильно тяжелое, - добавили в Фонде.