У 22% петербуржцев есть подработка помимо основной работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый четвертый петербуржец помимо основной работы имеет подработку. Это выяснили аналитики сервиса Superjob, которые провели опрос среди жителей города. О работе по совместительству рассказали 22 процента респондентов.

- Помимо основной работы, 22 процента петербуржцев имеют еще и работу по совместительству, причем 15 процентов не скрывают это от работодателя, а 7 процентов подрабатывают втайне. Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, - говорится в сообщении.

При этом каждый третий работодатель не одобряет, когда у его сотрудников есть подработка, ведь загруженность может сказаться на качестве выполнения обязанностей на рабочем месте. 46 процентов работодателей нейтрально относится к таким ситуациям, а 14 процентов – даже приветствуют.