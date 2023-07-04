Телохранителей отправили на восемь лет в колонию за вымогательство 4 млн рублей у жителя Петербурга

Телохранители получили по восемь лет «строгача» за вымогательство 4 млн у петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга в июне 2021 году нанял себе двух телохранителей в поездку в Магнитогорск. Дело в том, что друг попросил забрать оттуда криптовалюту на 38 млн рублей, а возвращаться одному мужчине было страшно. Но как оказалось, бояться надо было свою охрану. Телохранители угрожали своему нанимателю и его семье, а также вымогали деньги. Однако теперь им придется провести ближайшие восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все произошло, когда мужчины возвращались в Северную столицу. Тогда охранники потребовали заплатить им за работу 4 млн рублей. А позже они накинули еще 100 тысяч рублей за проблемы по пути домой.

- Петербуржец, когда осознал всю серьезность ситуации, то позвонил маме. А она - в полицию. В Валдае полицейские остановили машину, но потерпевший по настоятельной просьбе телохранителей, сообщил, что его не похищали, деньги у мамы он не просил и, в общем, все хорошо, - добавили в пресс-службе.

В течение нескольких дней петербуржец отдавал деньги охранникам, так как боялся их угроз. Кроме того, они забрали у мужчины машину. Но теперь суд их обязал вернуть деньги, всего чуть более 4,1 млн рублей. Уже в счет иска обратили автомобили осужденных.