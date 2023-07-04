В «ИТМО Хайпарке» в Петербурга появится центр обработки данных за 2 млрд рублей

Центр обработки данных построят за 2 млрд рублей в «ИТМО Хайпарк». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 2 млрд рублей вложат на строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 2330 кВт. Он разместится на территории АО «ИТМО Хайпарк». Проектом займется IT-компания «Обит», которая стала первым технологическим резидентом. Соглашения о партнерстве в рамках проекта подписали 3 июля гендиректора компаний Андрей Назаров и Андрей Гук. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Для строительства центра используют модель индустриального симбиоза с использованием вертикальных ферм на базе передовых агротехнологий. Это значит, что избыточное тепло от оборудования ЦОД будут использовать для обеспечения необходимого для выращивания зеленой продукции температурного режима.

- Финального решения по способу финансирования не принято. Мы планируем привлечь в том числе сторонние источники: это и банковское кредитование, и участие в федеральных программах. Но также есть готовность использовать полностью собственные средства, - указал гендиректор ООО «Обит» Андрей Гук.

Завершить проектирование планируют к концу 2023 года, а затем уже начать искать подрядчика. Окончание строительства пока намечено на 1 сентября 2025 года.