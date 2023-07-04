УФАС отменила конкурс на проектирование второй очереди Пулково

Отменили конкурс на проектирование второй очереди Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкурс на проектные работы по строительству второй очереди Пулково отменили по решению Федеральной антимонопольной службы в Петербурге. В нарушениях в документации комиссию попросили разобраться НИИ ГА «Агропроект». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

- Условия проекта договора в части о страховании ответственности проектировщика являются избыточными и безальтернативными, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции, - говорится в заключении комиссии.

Напомним, конкурс был объявлен в мае. Начальная цена контракта составляла 511 миллионов рублей. Подрядчик должен был разработать проект рулежной дорожки, пассажирских перронов, площадок для противообледенительной обработки самолетов.

Теперь аэропорт должен устранить нарушения в документации, и тогда можно будет снова опубликовать конкурс.