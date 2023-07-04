Мужчину судят за продажу собственного алкоголя в Петербурге

Мужчину судят за незаконное производство и продажу алкоголя в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уроженец одной из стран ближнего зарубежья в феврале 2022 года решил открыть незаконный бизнес в Петербурге. Он арендовал гараж на улице Передовиков, купил бутылки и разливал в них алкогольные напитки собственного приготовления. Но 43-летний мужчина попался. Теперь его ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Горожанин купил бутылки алкоголя разного объема с изображением узнаваемых и популярных производителей, а также ароматизаторы и красители для достижения имитации вкуса. Затем он производил и сбывал немаркированное спиртное без получения соответствующей лицензии и заключения договоров с правообладателями товарных знаков, - уточнили в ведомстве. В ноябре 2022 года у продавца купил часть товара мужчина, который участвовал в оперативном эксперименте. После этого иностранца задержали. В дальнейшем полицейские изъяли 600 бутылок с алкоголем, его стоимость оценили в 4 млн рублей.

Мужчине выдвинули обвинение в незаконном обороте крупной партии нелегальной алкогольной продукции. Дело отправили на рассмотрение в суд.