Росприроднадзор попросил петербуржцев не трогать испанских слизней. Фото: vk.com/vyborg_interesting

В Росприроднадзоре рассказали, почему стоит опасаться испанских слизней, которых становится все больше в Петербурге. Моллюсков нельзя трогать руками, потому что они переносят личинки паразитов и инфекции. Из-за дождей слизни выползают на видные места.

- Это инвазивный вид. Активно плодится, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня. Он мог быть завезен с фруктами или посадочным материалом, - говорится в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Заметить слизня – легко. Он оранжевого цвета. У моллюска также есть рога. Чаще всего они появляются в сорняках и некошеной траве.

Из-за опасности заразиться паразитами и инфекциями, в случае, если человек все-таки коснулся слизня, ему нужно тщательно вымыть руки.