Петербуржца будут судить за оскорбление жены в присутствии ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка обратилась в прокуратуру и попросила наказать ее бывшего мужа, который оскорблял ее в присутствии ребенка. Конфликты возникали из-за разногласий по поводу воспитания малыша. Во время криков супруга 23 мая женщина успела записать оскорбления на диктофон.

- В процессе спора мужчина выразился в адрес бывшей супруги нецензурной бранью, высказывал в присутствии несовершеннолетнего оскорбительные и унизительные слова. Женщина записала их общение на телефон. Это все происходило в коммунальной квартире на Левашовском проспекте, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

На мужчину составили административный протокол по статье об оскорблении. Материалы направили на рассмотрение судье, специалист после заседания примет решение.