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НовостиОбщество4 июля 2023 15:05

Петербуржца будут судить за оскорбление жены в присутствии ребенка

Женщина записала общение с бывшим супругом на диктофон
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржца будут судить за оскорбление жены в присутствии ребенка.

Петербуржца будут судить за оскорбление жены в присутствии ребенка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка обратилась в прокуратуру и попросила наказать ее бывшего мужа, который оскорблял ее в присутствии ребенка. Конфликты возникали из-за разногласий по поводу воспитания малыша. Во время криков супруга 23 мая женщина успела записать оскорбления на диктофон.

- В процессе спора мужчина выразился в адрес бывшей супруги нецензурной бранью, высказывал в присутствии несовершеннолетнего оскорбительные и унизительные слова. Женщина записала их общение на телефон. Это все происходило в коммунальной квартире на Левашовском проспекте, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

На мужчину составили административный протокол по статье об оскорблении. Материалы направили на рассмотрение судье, специалист после заседания примет решение.