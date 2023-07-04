Врачи спасли жизнь петербуржцу, повредившему печень из-за ДТП со скутером. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Петербурге спасли жизнь пациенту, который попал в жесткое ДТП. Мужчина пострадал из-за столкновения скутера и легкового автомобиля. Его экстренно поместили в шоковую операционную.

- У пациента диагностировали тяжелую сочетанную травму головы, груди, живота, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб легких, закрытую травму груди с переломом 4, 6, 7 ребер справа, закрытую травму живота с повреждением 8 сегмента печени 3 степени, острую кровопотерю легкой степени и другие повреждения, - сообщили в больнице.

Больше всего пострадала печень мужчины. Врачи сразу же принялись останавливать кровотечение. К счастью, все обошлось. Сейчас состояние пациента стабильное, он продолжает лечение и идет на поправку.