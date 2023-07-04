79,1 млн пассажиров перевезли поезда Петербурга за первую половину 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистику поездок и пассажироперевозок показали в пресс-службе комитета по транспорту. Так, перевозки пассажиров по Октябрьской железной дороге с января по июль текущего, 2023 годы, выросли почти на шесть процентов. К слову, по пути одного из рельсовх маршрутов в первом полугодии воспользовались 79,1 миллиона пассажиров.

– Поездки дальнего следования совершили 9,2 миллиона, – уточнили в пресс-службе комитета.

Такая отметка оказалась на десять процентов больше, чем по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Кстати, в пригородных направлениях количество пассажиров также подросло и достигло 69,9 миллиона пассажиров. Прирост составил 5,4 процента.

Только в июне сотрудники Октябрьской железной дороги сопроводили более 16 миллиона пассажиров, что немного – на 0,9 процента – больше уровня июня прошлого года.