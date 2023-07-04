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НовостиОбщество4 июля 2023 17:13

79,1 млн пассажиров перевезли поезда Петербурга за первую половину 2023 года

Перевозки выросли почти на шесть процентов
Элеонора КУРЮМОВА
79,1 млн пассажиров перевезли поезда Петербурга за первую половину 2023 года.

79,1 млн пассажиров перевезли поезда Петербурга за первую половину 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистику поездок и пассажироперевозок показали в пресс-службе комитета по транспорту. Так, перевозки пассажиров по Октябрьской железной дороге с января по июль текущего, 2023 годы, выросли почти на шесть процентов. К слову, по пути одного из рельсовх маршрутов в первом полугодии воспользовались 79,1 миллиона пассажиров.

– Поездки дальнего следования совершили 9,2 миллиона, – уточнили в пресс-службе комитета.

Такая отметка оказалась на десять процентов больше, чем по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Кстати, в пригородных направлениях количество пассажиров также подросло и достигло 69,9 миллиона пассажиров. Прирост составил 5,4 процента.

Только в июне сотрудники Октябрьской железной дороги сопроводили более 16 миллиона пассажиров, что немного – на 0,9 процента – больше уровня июня прошлого года.