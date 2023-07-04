Пожар на заводе бытовой химии на Лиговском проспекте в Петербурге локализовали

Пожар на заводе бытовой химии локализовали на территории 300 «квадратов» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Московского района Петербурга во второй половине дня, 4 июля, было не до отдыха. Там загорелся завод по производству бытовой химии «Аист». Спустя час борьбы с разъяренной стихией, пламя удалось лишь локализовать на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Очевидцы сообщили о мощном пожаре на Лиговском проспекте около семи часов вечера, – рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ознакомились с масштабами работы и сразу принялись бороться с огнем. Но стихия продолжала бушевать в кирпичном одноэтажном здании. Пламя полностью заняло всю его площадь. К слову, изначально спасатели назначили пожару номеру 1-БИС. Но после локализации его отменили. О пострадавших пока что ничего неизвестно.