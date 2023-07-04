Полтонны химических отходов обнаружили в Ленобласти. Фото: ГУП «Экострой»

В Кронштадтском районе Ленобласти накануне обнаружили более полутонны экологических отходов. Об этом сообщили очевидцы на пульт экологической аварийной службы. Как рассказали местные жители, они заметили две бочки с неизвестным химическим веществом в лесополосе около Цитадельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе «Экостроя».

– Бригада аварийной службы незамедлительно выехала на адрес. Там специалисты обнаружили две металлические тары без маркировки, – рассказали в пресс-службе предприятия.

Сотрудники компании заполненные неизвестным химическим веществом. По мнению специалистов, сосуды уже долго лежали в земле, потому что успели врасти в культурный слой почвы.

Опасные отходы вывезла бригада предприятия для последующего обезвреживания и утилизации. В пресс-службе также напомнили, что, обнаружив опасные отходы, необходимо незамедлительно обратиться по телефону мобильной экологической дежурной службы: 417-59-36.