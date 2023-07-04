Улицу Гладкова затопило из-за прорванной трубы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине дня, 4 июля, в Кировском районе открылась уникальная полоса препятствий. В частности, на улицу Гладкова хлынула вода из прорванной трубы. И местным жителям пришлось перемещаться вплавь. Практиковали новый вид спорта все: от пешеходов, до велосипедистов. Причиной внезапного потопа оказалось технологическое нарушение, обнаруженное во время технологических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской «Теплосети».

– Во время диагностики бригада специалистов обнаружила дефект в линии, проходящей по улице Гладкова, около шестого дома, – рассказали в пресс-службе предприятия.

На место происшествия оперативно прибыли аварийно-ремонтные службы. Специалисты обеспечили все необходимые меры безопасности. Сейчас испытания продолжаются. Когда они завершатся, в районе начнутся работы по восстановлению благоустройства.