Дорожное движение ограничат в трех районах Петербурга с 5 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В трех районах Петербурге с 5 и 6 июля вводятся временные изменения на дорогах. Так, в Адмиралтейском районе из-за ремонта газопровода с 6 по 20 июля ограничат движение транспорта по набережной реки Фонтанки у Египетского моста. Такие же меры будут действовать в Московском районе с 5 июля по 31 августа. Для автолюбителей менее доступным станет участок от парковой улицы до Люботинского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

– Временные нововведения будут действовать и в Невском районе. Там начнут строить инженерные сети. Поэтому с 6 по 15 июля начнутся работы в крайней правой полосе по Дальневосточному проспекту, – уточнили в пресс-службе инспекции.

Специалисты ГАТИ также порекомендовали местным жителям заранее планировать свой маршрут и учитывать вводимые ограничения из-за дорожных работ.

Кстати, все временные правила на дорогах Северной столицы уже доступны на карте на сайте ГАТИ.