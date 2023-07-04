Фонтан из прорванной трубы хлынул на Курляндской улице в Петербурге. Фото: скриншот видео

Во второй половине дня, 4 июля, еще один спонтанный фонтан появился в Петербурге. Так, во время проведений «Теплосетями» города гидравлических испытаний трубу прорвало на Курляндской улице. Водный столб достигал окон на верхних этажах. Эту информацию spb.kp.ru подствердили в пресс-службе предприятия.

– Во время диагностики бригада специалистов обнаружила технологическое нарушение, – уточнили в пресс-службе компании.

На место оперативно прибыли аварийно-ремонтные службы, которые обеспечили все необходимые меры безопасности. Сейчас испытания продолжаются. Когда они завершатся, в районе начнут восстанавливать поврежденное благоустройство.

Как добавили в пресс-службе «Теплосети», в зоне поражения фонтана оказались автомобили домовладельцев. Видимых повреждений на них нет, но при их обнаружении ущерб возместят.