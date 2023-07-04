Без вести пропавшего 30-летнего петербуржца разыскивают десять дней. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Петербурга вновь отправились на задание. В этот раз они разыскивают пропавшего десять дней назад местного жителя. Как сообщили родственники исчезнувшего, 30-летний мужчина ушел из дома 25 июня и с тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом рассказали волонтеры в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным петербуржцам.

Они также добавили, что поисковикам требуется помощь добровольцев. Сейчас по социальным сетям уже распространили ориентировки на пропавшего. На них сотрудники отряда указали рост около 176 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза и русые волосы. В день исчезновения на мужчине была серая рубашка, белая футболка, голубые джинсы, красные кроссовки, зеленая камуфляжная кепка. С собой петербуржец захватил черный рюкзак.