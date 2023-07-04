Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели подростка в танковом карьере в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах гибели 13-летнего жителя Ленинградской области. Напомним, вечером, 2 июля, на территории СНТ «Жемчужино-Белоостровское» в Танковом карьере утонул подросток. После его смерти прокуратура Всеволожска организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

– Правоохранители региона проводят проверку из-за гибели ребенка в Сертолово. СМИ транслируют самые разные сценарии и предположения о криминальном характере смерти подростка, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководитель областного следственного управления Сергей Сазин представит доклад главе Следственного комитета, где сообщит предварительно установленные во время проверки обстоятельства и причины происшествия.

Случившееся обеспокоило и прокуратуру. Сотрудники органа сообщили, что они оценят трагедию с правовой точки зрения.