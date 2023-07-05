28 тысяч петербуржцев отметили 90-й день рождения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург может соревноваться с регионами Кавказа по долголетию. Так, в Северной столице насчитали более 28 тысяч людей, которые уже отметили свой 90-й день рождения. Тех, кто перешагнул отметку в 100 лет, конечно, меньше. Но цифра, тем не менее, ощутимая – 400 человек. Об этом рассказала председатель комитета по социальной политике Северной столицы Елена Фидрикова во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

– Город решил финансово поддержать тех, кто достиг возраста 90, 95 и 100 лет. Эти суммы индексируются, – уточнила глава профильного комитета.

Она также подчеркнула, что власти Северной столицы начали реализовывать эту инициативу еще несколько лет назад. Сейчас одномоментные выплаты каждому юбиляру составили более 16, 21 и 27 тысяч.

Ранее spb.kp.ru писала, что 100-летние жители Ленобласти будут ежегодно получать по 25 тысяч рублей. Юбилейные подарки от правительства получат также те, кому исполнилось 90 и 95 лет.