«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче «PARI Премьер» на «Газпром Арене»

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» во втором матче со счетом 2:1. Фото: t.me/fczenit

Неудачей завершился домашний матч для сине-бело-голубых. «Зенит» проиграл сербской команде «Црвена Звезда» во втором матче предсезонного турнира и Кубка PARI Премьер. Счет оказался совсем обидным: отрыв составил одно очко.

– Хорошая, боевая игра, хорошая атмосфера. Главное — что все живы-здоровы. Сегодня было много хороших моментов, были ошибки, над которыми нам предстоит поработать, – прокомментировал завершившийся матч тренер ФК Сергей Семак.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Газпром Арена». Счет открыли сербы. На 40 й минуте мяч забил Мирко Иванич. «Зенит» вошел в игру только на 62 й минуте. Поборолся за победу бразильский новичок Ду Кейрос.

Вырвали победу гости на 88 й минуте. Точный удар с пенальти нанес Жан Филипп Крассо. Следующая игра состоится в это воскресенье против турецкого «Фенербахче».