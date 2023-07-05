График доставки бумажных счетов «ЕИРЦ» изменился в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

к счастью или сожалению, ничто не вечно при луне. Даже график доставки бумажных счетов «ЕИРЦ СПб». Так, накануне собственников жилья в Северной столице предупредили об изменении дат получения квитанций в июле 2023 года. В этот раз они придут несколько позже, чем обычно. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службе сервиса.

– Платежные документы доставят в период с 12 по 15 июля 2023 года, – цитирует издание сообщение.

Несмотря на то, что физический носитель дойдет до адресата позже, никто не отменял достижения современности, а именно электронные версии счетов. Они будут доступны в личном кабинете и мобильном приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК». Кроме того, домовладельцы смогут найти их среди прочих писем в виртуальной почте до 10 июля текущего года.

Ранее spb.kp.ru писала, что жители Петербурга пожаловались на огромные счета в новых квитанциях.