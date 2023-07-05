Предприятия Петербурга получат займы на 4 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский Фонд развития промышленности собирается выдавать займы городским предприятиям в 2023 году. Сумма финансовой поддержки составит четыре миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

– В минувшем, 2022 году предприятия Северной столицы получили только два миллиарда рублей, – рассказал чиновник.

Он также уточнил, что с января по июль предпринимателям из Фонда развития промышленности выдали уже более 1,5 миллиарда рублей. Как отметил общественник, город ориентируется больше на средний и крупный бизнес.

Вице-губернатор оценил и динамичность развития промышленности Петербурга. Он считает, что у Северной столицы есть все перспективы для дальнейшего развития, поскольку рост наблюдается почти в каждой из сфер производства.