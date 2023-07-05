Самолет из Петербурга в Анталью задержали почти на сутки

Вылет самолета из Петербурга в Анталью задержали на 18 часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние несколько дней участились случаи задержки вылетов самолетов из Петербурга в Анталью. Так произошло и с рейсом ТК 3677, который должен был отправиться в турецкий город еще 4 июля в 22:50. Однако вылет перенесли на 17:20 5 июля. На горячей линии аэропорта Пулково spb.kp.ru рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием предыдущего самолета.

В авиакомпании Turkish Airlines, которая осуществляет перелет, не смогли предоставить информацию о количестве пассажиров, которые сейчас ожидают рейс.

- В случае долгой задержки рейса пассажирам предоставляются напитки и горячее питание. Также предусмотрено размещение в номерах отеля, - сказал оператор горячей линии авиакомпании.

Напомним, что это не первый рейс из Петербурга в Анталью, который задерживают. Например, 1 июля из-за неполадок с самолетом вылет перенесли с 15:05 на 21:30 2 июля. Другой - с 23:00 2 июля на 8 утра 3 июля. И еще один рейс вместо 2:50 3 июля отправился в турецкий город в 11:10.