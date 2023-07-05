Житель Петербурга лишился iPhone, обнявшись с незнакомцем на улице

Петербуржец обнялся с незнакомцем на улице и лишился своего iPhone. Фото: Артем КИЛЬКИН

В один из майских дней к петербуржцу на улице подошел незнакомец. Он якобы узнал в прохожем знаменитость и полез обниматься. Однако это была лишь уловка, чтобы застать свою жертву врасплох и стянуть из его кармана телефон. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый на тротуаре между домами 40 корп. 1 и 42 по Кожевенной линии В.О., подошел к прохожему и со словами «Я узнаю в вас известного артиста!» обнял мужчину. Затем, извинившись, что обознался, он удалился. Однако из заднего кармана джинс потерпевшего исчез iPhone, - передает пресс-служба.

Ущерб оценили в более 170 тысяч рублей. Воришку нашли. Им оказался 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Ему выдвинули обвинение в краже. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Василеостровский районный суд.